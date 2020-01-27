Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию "Грэмми". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Грэмми", уроженка Украины получила награду в номинации "Лучший сборник классической музыки" с альбомом The Poetry Of Place.
"Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончил на "отлично". Среди его педагогов - Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине", - говорится на сайте Национального симфонического оркестра Украины.
Сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны.
Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, затем на три года уехала в Израиль, после чего - в Штаты, куда отправилась, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.
Она начала учится игре на фортепиано, когда ей было всего 5 лет. И уже к 13 годам получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв 2 место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.
Отметим, триумфатором нынешней "Грэмми" стала 18-летняя американка Билли Айлиш, которая получила сразу шесть статуэток.