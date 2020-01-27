Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Монастырский отметил, что испытательный срок Авакова не закончен и к его деятельности на сегодня очень пристальное внимание.

"И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах - это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", - считает он.

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Напомним, Аваков ранее говорил, что Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

Напомним, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.