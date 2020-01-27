Сегодня в мире и Украине День памяти жертв Холокоста. ФОТОрепортаж

Именно в этот день советские солдаты освободили в 1945 году узников лагерей смерти нацистской Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За время существования концлагерей погибли миллионы человек.

День памяти Холокоста в 2020 году отмечается несколькими событиями: торжественным чествованием в Израиле и Польше.

День памяти жертв Холокоста 2020 в Украине ежегодно отмечается молитвами за расстрелянных жертва в Бабьем Яре и других концлагерях страны.

В этот день каждый неравнодушный кладет цветы к памятникам замученных нацистами пленников и ставит свечку.

По данным Украинского института национальной памяти жертвам Холокоста в Украине стали более 1,5 миллиона евреев.

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Холокост – это преследование евреев и ромов нацистской Германией во времена Второй мировой войны. Сперва преследования касались ограничения в доступе к общественному транспорту, магазинам и др. Нацисты объясняли преследования своей расовой теорией. Вскоре ситуация еще более ухудшилась: семитов начали отселять на отдельные территории с высокими заборами и круглосуточной охраной – гетто. После этого целыми семьями евреев и ромов отправляли в концлагеря, где большинство погибало от тяжелой работы, издевательств и медицинских экспериментов.

Холокост в Украине сопровождался строительством концлагерей в ряде областей. Нацисты расстреливали пленников в больших ямах рядом с лагерями смерти.

Сейчас каждое место расстрела почитается израильской общиной и украинцами как память о зверствах, связанных с антисемитизмом.

Одесские евреи в очереди за регистрацией после прихода в город немецких и румынских войск. 22 октября 1941. / memory.gov.ua

Жители гетто в Дрогобыче (Львовская область, тогда ‑ Генеральная Губерния) ожидают депортации, 21 июля 1941. / memory.gov.ua

Румынские солдаты караулят евреев перед этапированием в Транснистрию, берег Днестра в Бессарабию / memory.gov.ua

Трупы на еврейском кладбище. Львов, 1941. / memory.gov.ua

Нацисты собирают вещи расстрелянных в Бабьем Яре. Киев, 1941. / memory.gov.ua