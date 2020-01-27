Украинцы получили более 4,3 млн ID-паспортов в течение 4 лет, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД.

"Биометрические документы сегодня имеют немало преимуществ, со временем они будут просто незаменимыми в современном мире цифровых технологии и электронных сервисов", - говорится в сообщении.

Сегодня каждый владелец паспорта образца 1994 года может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку. А каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может получить ID-карту.

Отмечается, что в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт, в 2017 - более 1,1 млн, в 2018 - более 1,3 млн, в 2019 году - почти 1,6 млн.

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