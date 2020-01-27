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27.01.20 10:51

Тейлор - Помпео: Украина - это линия фронта. Пока Россия не примет международный порядок, западные страны находятся под угрозой

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор обратился к госсекретарю США Майку Помпео накануне его визита в Украину.

Тейлор - Помпео: Украина - это линия фронта. Пока Россия не примет международный порядок, западные страны находятся под угрозой

Об этом Тейлор написал The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиную правду.

"Перед запланированным визитом в Украину госсекретарь США Майк Помпео спросил: "Думаете, американцев беспокоит Украина?" Вот почему ответ должен быть да: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине. Пока Россия не выйдет из Украины – и Донбасса, и Крыма – и не признает, что Украина является независимой, суверенной нацией, другие нации не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой. Украина – это линия фронта", - заявил Тейлор.

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"Поддерживать Украину – значит поддерживать молодую демократию, борющуюся за восстановление суверенитета над ее международно признанными границами. Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным государствам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддерживать демократию над самодержавием. Это поддерживать свободу над не свободой. Большинство американцев это делают", - добавил дипломат.

Тейлор напомнил Помпео, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. По его словам, эта война имеет много компонентов: вооруженная военная агрессия, энергоснабжение, кибератаки, дезинформация, вмешательство в выборы – и на каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта.

Тейлор рассказал, как в последние семь месяцев, когда он был послом США в Украине, он регулярно посещал линию фронта.

По его словам, линия фронта в Донбассе знаменует собой единственный в Европе вооруженный конфликт. Тейлор рассказал, что каждую неделю российские войска убивают украинских солдат и получают потери в ответ.

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Он напомнил, что США и их союзники поддерживают Украину в этой войне, обеспечивая вооруженные силы Украины оружием, обучением и поддержкой. Американская помощь в области безопасности Украине регулярно получает широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе, и важность этой помощи Украине (и национальной безопасности США) не обсуждается.

Тейлор также рассказал, что на энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и увеличить зависимость Германии и Европы от России, "тратя миллиарды на ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования".

По его словам, гибридная война России – это тоже информационная война, когда российские власти убеждают своих граждан, что они находятся под угрозой со стороны враждебного Запада, и что президент Владимир Путин защищает.

Тейлор также напомним, что Россия вмешалась в выборы США в 2016 году, в выборы в Украине в 2014 году и референдум по британскому брекситу в начале 2016 года.

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Вместе с тем, по словам бывшего посла США в Украине, русский вызов еще шире, чем гибридная война: Кремль атакует правила, на которых строятся отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими державами в течение 70 лет, пытаясь вернуться к "закону джунглей".

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