Оржель призывает нардепов ускорить принятие законопроекта об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В письме Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок. "Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь будет предотвращать их образование, - отметил Алексей Оржель. - Поэтому, законопроект предлагает устранение не последствий, а причин образования проблемы".

Отмечается, что этот проект находится на рассмотрении в Комитете еще с прошлого года.

Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года. Обратил он внимание и на необходимость запрета оксо-разлагаемых пакетов, ведь они наносят вред окружающей среде из-за быстрого разложения на микропластик, который затем попадает в воду и почву. В то же время Оржель предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу Закона.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2051-1 "о уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте".

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