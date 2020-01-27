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27.01.20 12:39

Наемники РФ 6 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С полуночи, по направлению от н.п. Лозовский оккупанты в течение почти часа вели плотный обстрел из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Пески.

Утром российско-оккупационные войска продолжили активно применять гранатометы различных систем и стрелковое вооружение в районах н.п. Майорск, Новотроицкое и Лебединское.

"Наши мужественные защитники вели адекватный огонь, применяя легкое пехотное вооружение", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток нет.

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