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27.01.20 12:50

Минздрав дал рекомендации, как уберечься от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан и путешественников соблюдать обычные меры предосторожности.

Минздрав дал рекомендации, как уберечься от коронавируса

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

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В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

Министерство здравоохранения Украины и координационный штаб ежедневно предоставляют актуальную информацию о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом.

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