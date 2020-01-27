Минздрав дал рекомендации, как уберечься от коронавируса

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.
В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.
Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:
- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
- избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как моно быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;
- посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
- не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.
Министерство здравоохранения Украины и координационный штаб ежедневно предоставляют актуальную информацию о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом.
- Актуальная информация на сайте Министерства здравоохранения Украины.
- Больше рекомендаций для граждан на сайте Центра общественного здоровья.