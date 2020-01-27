На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По версии следствия, глава Жидачевской РГА издал незаконный ордер на вырубку 288 деревьев вблизи автомобильной дороги в Ходоровской ОТГ на 2 миллиона гривен.

В то же время, глава Ходоривской ОТГ, как полагает следствие, воспользовался служебным положением и распорядился передать почти 450 кубов древесины не учреждениям социальной сферы, а частному предприятию за более чем 530 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Главе Жидачевской РГА объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), а главе Ходоровской ОТГ по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

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