Стратегия Кремля в отношениях с Украиной никогда не базировалась на противостоянии, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам, комментируя предположения ряда политологов, что в последнее время Москва сменила стратегию выстраивания взаимодействия с Киевом, взяв курс на сближение.

"Ни о каком изменении речи идти не может, - сказал он. - Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства [Владимир Путин] неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами".

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Представитель Кремля подчеркнул, что положение, в котором сейчас находятся отношения Москвы и Киева, "неприемлемо и противоречит исторической логике, и на этом всегда основывалась стратегия [Кремля], поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет".

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова и возможность изменения политики в отношении Украины.