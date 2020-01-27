Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили

С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он обратился с соответствующим предложением, обосновав его тем, что, в частности, в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ обжалуют полномочия российской делегации, - Гончаренко

Согласно процедуре, предложение Зингериса требовало поддержки не менее 30 представителей от пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.

Регламент ассамблеи предусматривает, что в течение ближайших 24 часов данное предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета ПАСЕ по мониторингу. Затем это предложение должно быть принято или отклонено ассамблеей.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным. Второе предложение оспорить полномочия делегации также направлено в комитет ПАСЕ, который должен вынести свое решение в течение суток.

Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В июне 2019 года ПАСЕ вернула российскую делегацию в Ассамблею.