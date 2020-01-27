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27.01.20 13:43

Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци"

Наблюдательный Совет Укрзализныци на своем заседании 23 января принял решение образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко, членами Комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд", - говорится в сообщении.

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"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для Наблюдательного Совета Укрзализныци", - заявил после заседания Председатель Наблюдательного Совета Шевки Аджунер. - Это даст нам возможность системно следить как Компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе".

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