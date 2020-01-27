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27.01.20 13:46

В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав

По состоянию на 26 января 2020 года в мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 56 с летальным исходом.

В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, помимо Китая, заболевания зафиксированы в 10 странах мира.

В министерстве отметили, что из трех зарегистрированных в Украине подозрений на коронавирусную инфекцию по результатам лабораторного исследования в двух случаях подтвержден грипп, диагностика третьего случая продолжается.

Отмечается, что с 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

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