На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Работы очень много. В рейтинге качества дорог - по версии Всемирного экономического форума - из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем", - отметил премьер.

По его словам, раньше украинские дороги были символом коррупции и позора.

"Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуруы Ежегодно Украина теряла до 3-4% ВВП в результате ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта. В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины!" - подчеркнул Гончарук.

"Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения. Кроме этого, мы безапелляционно искореняем коррупцию. Но, наверное, еще не все осознали, что правила игры изменились. Постепенно каждый коррупционер лично в этом убедится", - подытожил премьер.

Ранее премьер сообщил, что с 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог.

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