Новая власть проводит политику "детоксикации" Путина, - Елисеев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил советник пятого Президента Константин Елисеев в интервью журналистам.

По его словам, сегодня фактически происходит международная реабилитация президента Путина.

"Вы видите, что он уже стал "рукопожимаемым", он ездит по странам мира, только за последние десять дней он дважды был в Берлине и встречался с канцлером Меркель, его поздравляют с Новым годом, даже президент Зеленский. Это вообще новшество и неожиданность. К сожалению, новая власть прилагает усилия, чтобы сегодня состоялась международная политика "детоксикации" Путина", - отметил Елисеев.

Он подчеркнул, что сегодня Путин снова стал активным игроком.

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"Недавно он был на международной конференции, инициированной Меркель, приглашен в Берлин. Эта конференция была по Ливии. И он, можно сказать, в игре", - рассказал Елисеев.

"Когда все видят, что президент страны, против которой Россия осуществляет агрессию, поздравляет его с Новым годом, почему тогда и Меркель или Макрон не могут ездить к нему и не поздравлять с Новым годом? Макрон уже объявил идеологию о необходимости восстанавливать дружбу с РФ, и в этом я вижу постепенную эрозию международной проукраинской коалиции, которая многими усилиями складывалась на протяжении последних пяти лет. После этого будут последствия, например, постепенная эрозия международного механизма санкций против России. На мой взгляд, это не единственный механизм, который заставляет Россию быть за столом переговоров и делать какие-то шаги, в том числе и по освобождению заложников", - добавил он.

Елисеев считает, что дипломатическая команда Зеленского пока не совсем глубоко понимает вызовы.

"Нужно более стратегически смотреть на отношения с Россией. Если мы хотим с ними продолжать заигрывать, то ничего хорошего не будет. Мы должны понять, что российскому президенту не нужен Донбасс, ему нужна вся Украина. Донбасс он использует как инструмент для того, чтобы манипулировать Украиной, он сделает так, что будет контролируемая эскалация", - подчеркнул он.

Елисеев отметил тенденцию, что в предыдущие годы, когда Путин принимал участие в международных форумах, - на Донбассе была тишина.

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