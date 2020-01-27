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27.01.20 15:07

Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговой, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговым. Так, если в 2018 году было открыто 84 000 дел, то в 2019 - 63,3 тысячи.

верланов

Соответствующие цифры приводит Государственная налоговая служба на своей официальной странице в Facebook, сообщает УНИАН.

Таким образом, количество судебных дел с участием ГНС в 2019 году уменьшилась на 24,6% по сравнению с 2018 годом.

"Впереди еще много работы, но уменьшение количества судебных споров с налогоплательщиками - свидетельство движения в правильном направлении" - заявил глава ГНС ​​Сергей Верланов.
Добавим, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что по итогам 2019 налоговая уменьшила количество плановых проверок бизнеса на 14% по сравнению с 2018 годом.

Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговой, - Верланов 01

Напомним, в налоговой заверили, что в этом году количество плановых проверок налогоплательщиков сократится еще на 20%.

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