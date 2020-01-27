Пранкеры от имени замгенпрокурора Трепака попросили и.о. главы "Аграрного фонда" Барышева принести взятку

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала руководителем отдела пиара ПАО "Аграрный фонд" Татьяна Лупова, передает Цензор.НЕТ.

"Только что произошла интересная история. И.о. председателя ПАО "Аграрный фонд" Ивану Барышеву позвонили в приемную, попросили связаться с заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком и дали номер мобильного телефона. При попытке записать номер в Телеграм, он оказался зарегистрированным в этом мессенджере и даже с фото. Во время разговора, который происходил якобы от имени заместителя Генпрокурора, и.о. руководителя Агрофонду Ивану Барышеву сообщили, что он должен принести в Генпрокуратуру взятку, иначе против него будет возбуждено дело, в связи с уже открытым делом, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде о хищении должностными лицами Луцкого КХП имущества Аграрного фонда на сумму 56 млн грн. Поздравляем пранкеров, джокеров и их подражателей. Виктор Трепак, держитесь, кому-то хочется Вас облить грязью", - рассказала она.

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