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27.01.20 15:11

Пранкеры от имени замгенпрокурора Трепака попросили и.о. главы "Аграрного фонда" Барышева принести взятку

И.о. главы "Аграрного фонда" Ивана Барышева пытались разыграть от имени замгенпрокурора Виктора Трепака.

трепак,барышев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала руководителем отдела пиара ПАО "Аграрный фонд" Татьяна Лупова, передает Цензор.НЕТ.

"Только что произошла интересная история. И.о. председателя ПАО "Аграрный фонд" Ивану Барышеву позвонили в приемную, попросили связаться с заместителем Генерального прокурора Виктором Трепаком и дали номер мобильного телефона. При попытке записать номер в Телеграм, он оказался зарегистрированным в этом мессенджере и даже с фото. Во время разговора, который происходил якобы от имени заместителя Генпрокурора, и.о. руководителя Агрофонду Ивану Барышеву сообщили, что он должен принести в Генпрокуратуру взятку, иначе против него будет возбуждено дело, в связи с уже открытым делом, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде о хищении должностными лицами Луцкого КХП имущества Аграрного фонда на сумму 56 млн грн. Поздравляем пранкеров, джокеров и их подражателей. Виктор Трепак, держитесь, кому-то хочется Вас облить грязью", - рассказала она.

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Пранкеры от имени замгенпрокурора Трепака попросили и.о. главы Аграрного фонда Барышева принести взятку 01
Пранкеры от имени замгенпрокурора Трепака попросили и.о. главы Аграрного фонда Барышева принести взятку 02

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