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27.01.20 15:20

Польша всегда будет поддерживать возвращение полной территориальной целостности Украины, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна всегда будет поддерживать возвращение к полной территориальной целостности Украины.

Польша всегда будет поддерживать возвращение полной территориальной целостности Украины, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Освенциме.

"Польша требует возвращения к верховенству международного права и ненарушению норм международного права, возвращения к полной территориальной целостности Украины. Это наша однозначная позиция, и Украина тут всегда может рассчитывать на нашу однозначную позицию", - сказал Дуда.

Дуда поприветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, о котором удалось договориться на встрече в Нормандском формате в Париже.

Президент Польши также подчеркнул, что полностью поддерживает стратегию Зеленского по прекращению войны на Донбассе и возвращению Украине ее оккупированных территорий.

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