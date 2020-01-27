Коронавирус через товары не распространяется, - "Укрпочта"

В пресс-службе "Укрпочты" подчеркивают, что следят за ситуацией, передает Цензор.НЕТ.

"Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию. Особенно такую, где отмечается, что посылки кашляют и чихают", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на 26 января 2020 года в мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 56 с летальным исходом.

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