Следователь Нацполиции подозревается в незаконном задержании человека, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, указанный правоохранитель, без решения следственного судьи, принял решение задержать подозреваемое лицо через четверо суток после возможного совершения им преступления.

Кроме того, оформляя протокол задержания, следователь неверно указал время фактического задержания лица - разница составила более 4:00. Все это время фактически задержанный находился в неопределенном статусе, не имея возможности реализовывать свои права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и Конституцией Украины.

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