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27.01.20 16:23

В Украине не подтвердилось ни одно из трех подозрений на "китайский" коронавирус, - Минздрав

В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая.

В Украине не подтвердилось ни одно из трех подозрений на "китайский" коронавирус, - Минздрав

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"Ранее сообщалось о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все три случая не подтвердились", - уточнили в Минздраве.

Там отметили, что один случай коронавируса в Украине не является новым вирусом из Китая.

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава сообщил об обнаружении 1 случая коронавируса. Однако коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаружен коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - отметили в Минздраве.

В Киевском городском лабораторном центре Минздрава просят "не разводить панику по поводу выделенного коронавируса".

Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

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