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27.01.20 16:32

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье. ФОТО

В Закарпатской области сегодня, 27 декабря, около полудня водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом №14 сообщением "Киев – Солотвино"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укразализнци.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 01

ДТП произошло на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына-Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 02

"В результате ДТП пострадали три человека, находившихся в грузовике, из них двое получили смертельные травмы. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали", - говорится в сообщении.

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Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 03

По предварительным выводам экспертной комиссии авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 04

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"Пренебрегая предупреждением звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом. Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается", - отметили в Укрзализныце.

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