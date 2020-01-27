Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укразализнци.

ДТП произошло на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына-Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок.

"В результате ДТП пострадали три человека, находившихся в грузовике, из них двое получили смертельные травмы. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за столкновения автомотрисы и грузового поезда на Кировоградщине опаздывает ряд пассажирских поездов, - Укрзализныця

По предварительным выводам экспертной комиссии авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения.

Также читайте: Поезд под Киевом насмерть сбил 18-летнюю девушку в наушниках, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

"Пренебрегая предупреждением звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом. Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается", - отметили в Укрзализныце.