"ЕС" призывает все парламентские фракции поддержать требования семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Также мы выражаем возмущение действиями руководства ГБР, которое 25 января препятствовало депутатской деятельности парламентариев, которые хотели встретиться с и.о. директора ГБР И.Венедиктовой и передать заявление семей Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

"Сегодня мы видим большие риски разрушения парламентаризма, дискредитации народных депутатов и самого статуса депутата, и призываем все фракции противостоять этим действиям. Госпожа Венедиктова и ее подчиненные грубо нарушили нормы закона "О статусе народного депутата Украины" и решения Конституционного Суда Украины, создав опасный прецедент. И это требует реакции всего парламента", - подчеркнули во фракции.

Кроме того "Евросолидарность" выражает свое возмущение действиями главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Во фракции отмечает, что он "фактически самоустранился в этой ситуации, так и не встретился с семьями Небесной Сотни и не приложил никаких усилий, чтобы вчерашняя коллега по парламенту уважала закон и статус народного депутата".

Отмечается, что сегодня нужно усиливать парламентский контроль за деятельностью правоохранительных органов, а не ослаблять его.

"Европейская Солидарность" призывает коллег из других фракции занять солидарную позицию в поддержке требований семей Небесной Сотни, и ожидает от председателя Верховной Рады организации соответствующей совместной встречи руководства парламента, фракций и семей Небесной Сотни. Ожидаем от спикера парламента, что он обеспечит присутствие на этой встрече и.о. директора ГБР госпожи Венедиктовой, чтобы она публично объяснила свое неуважение к закону, статусу народного депутата, и последние непрозрачные кадровые решения, сделанные ею несмотря на имеющийся конфликт интересов", - подытожили во фракции.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Европейская Солидарность" пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты от "Европейской Солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием главой ГБР Ириной Венедиктовой.

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