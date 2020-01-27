Украинский туроператор из-за коронавируса временно закрыл все туры в Китай, а лоукостер приостановил полетную чартерную программу

Об этом говорится в заявлении туроператора, передает Цензор.НЕТ.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, который вспыхнул в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта", - говорится в комментарии.

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Также отмечается, что туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань на ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура и могут выбрать альтернативный вариант для путешествия.

Кроме того, сообщается, что Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня, они прилетят в Украину 29 января и 1 февраля.

"SkyUp приостановит полетную чартерную программу на китайский курортный остров Хайнань из-за решения заказчика рейсов Join UP! в связи с распространением в регионе коронавируса. 29 января и 1 февраля авиакомпания выполнит из Киева в аэропорт Саньи на острове Хайнань пустые рейсы для вывоза украинских туристов", - рассказали avianews.com в SkyUp.