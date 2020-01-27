Пожар в здании Минкульта: предварительная причина - неисправность проводки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Национальная гвардия Украины.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", - говорится в сообщении.

До приезда спасателей военнослужащие Нацгвардии смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.

Напомним, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы по ул. Ивана Франко 19, в 3- этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания.

В 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м. кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.

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