"Жертв на фронте стало больше, чем в прошлом году, а Зеленский просит "не постреливать", - Билецкий

По сравнению с январем прошлого года, количество убитых возросло, а украинская армия продолжает терять свои позиции.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем блоге для издания "Украинская правда" после выступления Владимира Зеленского 26 января.

"Жертв больше, чем даже за тот же период прошлого года. 11 погибших солдат за неполный месяц январь, что в 4 раза больше: в январе 2019-го было трое погибших, в феврале - 8. Новогодне-рождественские перемирия в предыдущие несколько лет почти всегда выдерживались. Вчера - двое погибших бойцов. Антон Хоба, 58 ОМПБр и Евгений Щуренко, 28 ОМБр", - заявил политик.

По словам Билецкого, пользуясь слишком лояльной политикой Украины, противник сейчас пытается занять выгодные позиции и регулярно нарушает "режим тишины". Политик также считает, что президент Владимир Зеленский проблему намеренно умалчивает, чтобы не срывать переговоры в рамках Минских договоренностей.

"В обращении президента, в котором Владимир Зеленский наконец признал обострение, - ни слова о том, кто виноват, кто стреляет, кто нарушает "договоренности". Зеленский даже имена погибших назвать не решился. Его вывод - война продолжается, и еще большим трудом надо пытаться ее завершить. Он уверен, что просто надо "прекратить постреливать". Еще больше. Чтобы, уже очевидно попав в ловушку, подписать очередной Минск, который окончательно посадит Украину на российскую цепь под активное одобрение Европы и США", - написал Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" заметил, что Россия демонстративно не выполняет договоренности, достигнутые во время переговоров в Париже в "нормандском формате", а тем временем позиции украинской армии ухудшаются. Он также назвал политику действующей власти относительно Донбасса инфантильной.

"Вместо разведения - отвод. После Нормандской встречи нам обещали полную тишину и режим прекращения огня. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять - тактика провалилась. Результат - 30 погибших от начала разведения, и как следствие - ухудшение позиций украинских военных. Огонь продолжается и в районе Золотого-4, которое ради приятной глазу президента и общества статистики теперь называют в отчетах Хутор Вольный. На других участках разведения - в районах Богдановки и Петровского тоже стреляют", - рассказал Андрей Билецкий.

Напомним, 26 января Президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в зоне ООС и заявил, что для достижения мира Украина должна прилагать еще больше усилий. В частности, гарант Конституции отметил необходимость прекратить огонь.