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27.01.20 17:26

Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение в понедельник пассажирского самолета в провинции Газни на востоке Афганистана.

афганистан,самолет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили афганские СМИ.

Талибы заявили, что сбили самолет, принадлежащий, по их утверждениям, американской разведке.

"Американский самолет, выполнявший разведывательный полет был подбит во второй половине дня в понедельник в районе населенного пункта Саду-Хейл уезда Дих-Як провинции Газни. Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США (ЦРУ)", - приводят СМИ заявление представителя талибов Забихуллы Муджахида.

Афганское телевидение сообщило ранее, что самолет упал на территории, подконтрольной талибам.

На борту самолета, следовавшего из Герата в Нью-Дели, по предварительным данным, находились 110 человек.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил агентству Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни.

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