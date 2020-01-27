Правоохранители задержали киевлянина, сообщившего о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - ИФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, станция "Крещатик" в Киеве утром 25 января была закрыта на вход и выход, также не работала пересадка из-за анонимного звонка о минировании. Впоследствии появилась информация об открытии станции. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Вечером 24 января несколько станций Киевского метрополитена также были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

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