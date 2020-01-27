Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
"Установлено, что начальник расчета обслуживания самолетов и двигателей одной из частей Воздушных Сил ВСУ в течение 2019 года неоднократно похищал авиационный керосин с территории воинской части общим объемом 660 литров, чем нанес материальный ущерб в размере более 16 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования ущерб государству возмещено в полном объеме.
Дело по офицера-вора направлено в суд.