Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Установлено, что начальник расчета обслуживания самолетов и двигателей одной из частей Воздушных Сил ВСУ в течение 2019 года неоднократно похищал авиационный керосин с территории воинской части общим объемом 660 литров, чем нанес материальный ущерб в размере более 16 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования ущерб государству возмещено в полном объеме.

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Дело по офицера-вора направлено в суд.