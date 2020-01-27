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27.01.20 18:04

Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура

Военная прокуратура Киевского гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту кражи капитаном ВСУ военного имущества в условиях особого периода.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Установлено, что начальник расчета обслуживания самолетов и двигателей одной из частей Воздушных Сил ВСУ в течение 2019 года неоднократно похищал авиационный керосин с территории воинской части общим объемом 660 литров, чем нанес материальный ущерб в размере более 16 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования ущерб государству возмещено в полном объеме.

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Дело по офицера-вора направлено в суд.

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