С начала суток 27 января враг 9 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщилм в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отметчается: "Пять обстрелов по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем;

в районе Кондрашовки Новой - минометный обстрел из 82-мм миномета;

рядом с Пивденным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотошковское - с 120-мм миномета - 5 мин.

Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

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