Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.01.20 19:39

По факту конфликта на пророссийском митинге в Харькове открыто два уголовных производства, - полиция

Полиция предоставила правовую оценку событиям под стенами Харьковской облгосадминистрации. По факту конфликта, который возник во время акции, открыто два уголовных производства.

харьков,митинг,полиция,опзж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 27 января у облгосадминистрации прошло собрание граждан. Во время мероприятия состоялась потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестный распылили слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин, полицейский и представители СМИ. Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

Следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению правонарушений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Собака ты! Война с Россией, а не гражданская! От п#дарас!", - на пророссийском митинге в Харькове избили соратника Медведчука. ВИДЕО

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", еще до начала акции в защиту русского языка и русскоязычных школ, организованный главой Харьковской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андреем Лесиком, запланированной на 11:00 понедельника, возле ХОГА стали собираться представители "Национальных дружин", "Правого сектора", "Фрайкора" и других организаций.

Когда сюда же подошли немногочисленные участники акции ОПЗЖ, проукраинские активисты начали скандировать "Чемодан, вокзал, Россия!" и кричалки, призывающие Лесика и остальных участников акции эмигрировать из Украины. После этого неизвестный распылил газ, начались стычки. Полиция вмешалась в конфликт и вывезла Лесика и других участников митинга.

В результате распыления газа пострадали корреспондент и оператор телеканала СТБ Мария Малевская и Александр Бринза.

Также читайте: ОАСК обязал Кабмин утвердить Единый реестр памятников Второй мировой войны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100