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27.01.20 19:42

Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве

Вечером 27 января суд избрал меру пресечения гражданину, который открыл по полицейским в Киеве 25 января.

Суд взял под стражу наемника "ДНР", который устроил стрельбу по полицейским в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд избрал меру пресечению наемнику "ДНР", который в ночь с 24 на 25 ноября открыл стельбу возле одного из ночных заведений Киева, в результате чего ранение получил патрульный полицейский. 

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в столице правоохранители задержали наемника РФ, командира разведки незаконного вооруженного формирования "Оплот", который в ночь с 24 на 25 января ранил полицейского.

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