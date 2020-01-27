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27.01.20 20:11

Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины. ФОТО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украины в Европейском парламенте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины 01

Порошенко подчеркнул важность сохранения среди приоритетов ЕП и ЕС вопроса поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Накануне пятой годовщины Минских договоренностей лидер партии "ЕС" предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины.

Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной.

"Высказано серьезное беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Отмечена необходимость продолжения и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру", - говорится в сообщении.

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Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины 02

Депутаты Европарламента подчеркнули свою твердую поддержку Украине как в деле укрепления устойчивости государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, так и на пути реформ и европейской интеграции.

В то же время, беспокойство депутатов Европейского парламента вызвали попытки украинской власти использовать правосудие против своих политических оппонентов. Они также осудили назначения одним из руководителей ГБР адвоката Януковича. В этой связи отмечена важность для украинской власти отказаться от попыток возвращения к политически мотивированного правосудия как в 2010-2013 гг.

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