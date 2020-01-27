Порошенко во время встречи с евродепутатами призвал принять резолюцию в поддержку Украины. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Порошенко подчеркнул важность сохранения среди приоритетов ЕП и ЕС вопроса поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности. Накануне пятой годовщины Минских договоренностей лидер партии "ЕС" предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины.

Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной.

"Высказано серьезное беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента России без выполнения Москвой ее обязательств в рамках Минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Отмечена необходимость продолжения и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Послание Путина Федеральному Собранию доказывает, что он не собирается заканчивать войну с Украиной, - Порошенко. ВИДЕО

Депутаты Европарламента подчеркнули свою твердую поддержку Украине как в деле укрепления устойчивости государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, так и на пути реформ и европейской интеграции.

В то же время, беспокойство депутатов Европейского парламента вызвали попытки украинской власти использовать правосудие против своих политических оппонентов. Они также осудили назначения одним из руководителей ГБР адвоката Януковича. В этой связи отмечена важность для украинской власти отказаться от попыток возвращения к политически мотивированного правосудия как в 2010-2013 гг.

Читайте также: Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента