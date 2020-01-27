Дела двух подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко переданы в суд, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Один из участников обвиняется в создании преступной организации, которая действовала с ноября 2013 года по июль 2015 года на территории Киевской и Черкасской областей (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

Другой - в том, что 4 апреля 2014 года в составе преступной организации он незаконно проник на территорию домовладения в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области, похитил с применением насилия и с особой жестокостью убил активиста "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналиста Василия Сергиенко ( ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 162, п 3, 4, 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

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В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.