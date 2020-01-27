Зеленский принял участие в мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В сообщении отмечается: "В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц -Биркенау.

Вместе с другими лидерами делегаций Президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке".

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