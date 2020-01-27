Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бюро судебной информации".

По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в "тактическую группу" "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.

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Кучерявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.

Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.

"На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства", - сказал прокурор.

Согласно статье 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Следовательно, имеет срок давности 5 лет.

"На сегодняшний день уголовное дело в отношении Игоря Кучерявого закрыто и он освобожден от уголовной ответственности, - сказал в комментарии "БСИ" адвокат Игорь Мокин. - Он не был под стражей. Во время досудебного расследования он находился в Херсоне. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".

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Напомним, 3 декабря 2019 года на КПВВ "Каланчак" задержали до выяснения причастности к совершению преступлений в составе подразделения "Самообороны Севастополя" члена регионального политсовета партии "Единая Россия" и незаконного формирования "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Он приехал на материковую территорию Украины с целью оформления украинского загранпаспорта.

Кучерявому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет заключения.