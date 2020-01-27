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27.01.20 20:59

Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности

Уголовное производство по обвинению участника "тактической группы" "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого судья Днепровского районного суда Киева Вера Левко закрыла во время подготовительного заседания. Истек срок давности для привлечения его к уголовной ответственности.

Уголовное производство против "единоросса" из Севастополя Кучерявого закрыли по сроку давности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бюро судебной информации".

По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Игорь Кучерявый вступил в "тактическую группу" "Автоканал Севастополя", которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", а также активно противодействовала украинским военным.

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Кучерявый вину полностью признал. Его адвокат Игорь Мокин во время подготовительного заседания подал ходатайство о прекращении производства в связи с тем, что истек срок давности, в который законодательство позволяет привлечь Игоря Кучерявого к ответственности.

Прокурор Игорь Корженко не возражал против закрытия уголовного производства.

"На сегодня прошло более пяти лет, поэтому сторона обвинения не будет возражать против заявленного ходатайства", - сказал прокурор.

Согласно статье 49 Уголовного кодекса Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли предусмотренные статьей сроки. Часть 2 статьи 110 УК, по которой обвиняли Кучерявого, относится к преступлениям средней тяжести. Следовательно, имеет срок давности 5 лет.

"На сегодняшний день уголовное дело в отношении Игоря Кучерявого закрыто и он освобожден от уголовной ответственности, - сказал в комментарии "БСИ" адвокат Игорь Мокин. - Он не был под стражей. Во время досудебного расследования он находился в Херсоне. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".

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Напомним, 3 декабря 2019 года на КПВВ "Каланчак" задержали до выяснения причастности к совершению преступлений в составе подразделения "Самообороны Севастополя" члена регионального политсовета партии "Единая Россия" и незаконного формирования "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Он приехал на материковую территорию Украины с целью оформления украинского загранпаспорта.

Кучерявому инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет заключения.

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