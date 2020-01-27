6 тыс. км отремонтированных дорог за 85 млрд гривен, - глава "Укравтодора" Кубраков озвучил планы на 2020 год

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

По словам Кубракова, в текущем году в Украине должны быть отремонтированы более 6 000 км дорог государственного и местного

значения. "Цель - более 6 тыс км обновленных дорог. Рекордные 85 млрд грн привлеченных средств. И новая управленческая политика. Все это поможет сделать этот год переломным", - написал глава Укравтодора.

В настоящее время, по данным Кубракова, 90-95% дорог в Украине находятся в неудовлетворительном состоянии. При общей протяженности основных магистралей 24 000 км правительство планирует провести их капитальный ремонт в течение ближайших пяти лет.

Глава Укравтодора перечислил действия, которые уже предприняты для обеспечения начатой стройки.:

- жесткая и прозрачная кадровая политика: уже обновили 70% руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а сейчас активно внедряем внутреннюю систему KPI и независимую оценку качества работ подрядчиков;

- оптимизация закупочного процесса: разрабатываем единые квалификационные требования, единую тендерную документацию, единый типовой договор;

- международное партнерство и внедрение современных решений:

сотрудничество с IT-компаниями в сфере Big Data, smart-планирование с ориентацией на количественные и качественные показатели, развитие ИТС (интеллектуальной транспортной системы) и диджитилизация процессов.

"Цели очень амбициозны. Но с той поддержкой, которую мы имеем от бизнеса, всех ветвей государственной власти и общественности - у нас все получится", - отмечает Кубраков.

Напомним, советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что так называемая Большая Стройка стартует уже 1 марта, если позволят погодные условия.