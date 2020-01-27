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27.01.20 21:26

Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС. ФОТО

Сегодня, 27 января, во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС 01
По словам наемника РФ, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было выявление позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же российскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции.

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Разведчики захватили в плен наемника РФ, подорвавшегося на собственных минах, - пресс-центр ОС 02

"У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящим в состав российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания.

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