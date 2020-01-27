Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за твердое многолетнее единство и солидарность с Украиной в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности государства. Он подчеркнул важность продолжения политики санкций ЕС в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины, систематический срыв мирного процесса на Донбассе и аннексию Крыма.
"Высказано предостережение относительно попыток международной реабилитации президента Путина без соответствующих изменений в поведении Москвы", - говорится в сообщении.
Порошенко отметил важность сохранения и усиления проукраинской коалиции для поддержания нашего государства. Он обратился с призывом обеспечить сохранение украинского вопроса среди ключевых приоритетов деятельности Европейского Союза.
Со своей стороны Президент Европейской народной партии заверил в твердой поддержке Украины и отметил неотложность продолжения евроинтеграционного движения и неуклонного соблюдения демократических норм и принципов.
Порошенко и Туск обсудили перспективы развития отношений партнерства между Европейской народной партией и "Европейской Солидарностью".