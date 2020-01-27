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27.01.20 22:05

Снятие введенных ЕС против России из-за Донбасса санкций привязано к выполнению минских договоренностей, - посол Германии в РФ фон Гайр

Ситуация с выполнением минских соглашений еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций.

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Об этом посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил в интервью российскому "Коммерсанту", передает Цензор.НЕТ.

"Санкции, введенные странами ЕС из-за Донбасса, - это не санкции ради санкций. Это меры, при принятии которых предусматривалась возможность их снятия - в случае выполнения минских договоренностей. На продвижении минского процесса мы и сосредоточились, и шаги, которые предпринимаются в последнее время, внушают надежду. И логика в том, что по мере выполнения договоренностей приближается и снятие санкций", - заявил он.

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Также он акцентирует, что ситуация не настолько изменилась, чтобы снимать санкции.

"Пока ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций. Понимаю, что и немецким компаниям приходится трудно в условиях санкций, что они затрагивают их бизнес, их ежедневную работу и в чем-то ограничивают их возможности. Но последовательность событий в этом случае диктуется сперва политикой, а потом уже экономикой".

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