Иностранца, обокравшего машину певицы в центре Киева, арестовали с альтернативой внесения залога 630 тыс. грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Уточняется, что 11 января 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбил заднее стекло в автомобиле и похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей.

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По результатам розыскных мероприятий следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве установили мужчину, причастного к этому преступлению. Им оказался гражданин Грузии, 1979 г.р. Во время обыска в частном доме, где он временно проживал, правоохранители изъяли золотые изделия, видеорегистратор, антенны, зарядные устройства, GPS Tracker, автомобильные брелки и сим-карты.

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 630 тыс. гривен.

По состоянию на 27 января 2020 года залог не внесен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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