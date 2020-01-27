Иностранца, обокравшего машину певицы в центре Киева, арестовали с альтернативой внесения залога 630 тыс. грн, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Уточняется, что 11 января 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбил заднее стекло в автомобиле и похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей.
По результатам розыскных мероприятий следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве установили мужчину, причастного к этому преступлению. Им оказался гражданин Грузии, 1979 г.р. Во время обыска в частном доме, где он временно проживал, правоохранители изъяли золотые изделия, видеорегистратор, антенны, зарядные устройства, GPS Tracker, автомобильные брелки и сим-карты.
Сейчас иностранцу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 630 тыс. гривен.
По состоянию на 27 января 2020 года залог не внесен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщает Радіо Свобода, автомобиль принадлежит певице Maruv.