Китай занял второе место на мировом рынке вооружений, обогнав Россию, - SIPRI

Об этом свидетельствуют обновленные данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.

Исследователи отмечают, что ранее из-за непрозрачности рынка и отсутствия надежной информации по китайским компаниям стоимость продаж оружия Китаем было трудно оценить. По этой причине страну не включали в топ-100 SIPRI - ежегодный рейтинг крупнейших в мире компаний на рынке вооружений. Теперь SIPRI собрал информацию о деятельности четырех китайских компаний в 2015-2017 годах.

Речь идет о крупнейшем в КНР производителе авиатехники Aviation Industry Corporation of China, госкорпорации Norinco, выпускающей бронированные автомобили и системы противовоздушной обороны, China Electronics Technology Group, которая производит электронное военное оборудование, и China South Industries Group, производящей бронированный автотранспорт.

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Если бы эти компании оценивались при составлении топ-100 в 2017 году, то все они вошли бы в первую двадцатку, три из них попали бы в топ-10.

В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI входили 11 компаний из США, шесть - из стран Западной Европы и три - из России.

Крупнейшей из китайских компаний является Aviation Industry Corporation of China, объем продаж оружия которой составляет $20 млрд. Она - шестая по величине в мире. Корпорация China North Industries Group Corporation, занимающая восьмое место в топ-100 с объемом продаж $17 млрд фактически является крупнейшим в мире производителем наземных систем, отмечают исследователи.

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Совместные продажи их вооружений 4 китайских госкорпораций в 2017г. были на уровне $54,1 млрд, что на $16,4 млрд больше, чем продажи десятка основных компаний ВПК РФ за тот же период.

В отличие от многих западных компаний, в Китае ограничивают доступ к информации обо всех оружейных компаниях в интересах нацбезопасности.