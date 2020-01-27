СБУ не может подтвердить информацию о включении экс-депутата Крыма Ганыша в списки на обмен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СБУ на запрос проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Согласно ч. 2 ст. 11 и ч. 2 ст. 21 Закона Украины "Об информации", сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации (персональных данных) о лице без его согласия или его законных представителей не допускается", - говорится в документе.

20 января адвокат Ганыша Андрей Руденко рассказал, что им "настойчиво рекомендовали" согласиться на обмен удерживаемыми лицами в сентябре и декабре 2019 года, но они отказались, поскольку заинтересованы в рассмотрении дела.

19 ноября 2018 Днепровский районный суд Киева признал экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Осужденный также обязан выплатить 5389 гривен судебных издержек. До вступления в законную силу решения суда Ганыш должен находиться под домашним арестом. Такая мера будет действовать, пока апелляционный суд не вынесет решение.

Ганыш просил суд признать его невиновным и оправдать.

Экс-депутата задержали в апреля 2015 года года во время выезда из Крыма на материковую часть Украины сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат находился в розыске, Генпрокуратура Украины вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-депутат Верховной Рады Крыма Ганыш приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену