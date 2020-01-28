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28.01.20 00:02

Мы будем внедрять международный арбитраж для инвесторов и параллельно проводить судебную реформу - Милованов

Для проведения судебной реформы необходимы годы, поэтому пока она будет осуществляться, международные инвесторы должны получить право обращения в международные арбитражи.

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Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам необходимы инвестиции, но они не придут, пока не будет судебной системы. Реформа судебной системы не будет проходить за один год, потому что это и вопрос доверия, и вопрос новых судей, их тренировки, и вопрос правоохранительных органов. Даже в странах, в которые успешно прошли реформы правоохранительной и судебной системы это занимало десятки лет.

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Поэтому мы предлагаем систему, которая делает две вещи одновременно. Для тех, кто готов уже сегодня работать, но не совсем доверяет судьям - они смогут использовать международный арбитраж. Это значит, что они просто выбирают арбитра - международного судью. Это, кстати, касается и малых инвесторов тоже и это будет им стоит дешевле, чем идти в Лондон. Но параллельно мы будем проводить судебную реформу", - пояснил Милованов.

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