Первый случай коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Шри-Ланке

Об этом 27 января сообщило министерство здравоохранения этого островного государства, информирует News 1st, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



43-летняя гражданка КНР прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае. 25 января она была помещена в инфекционное отделение клиники.



Анализы показали позитивный результат на новый коронавирус, который распространяется в мире, вызывая атипичную пневмонию.



Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

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