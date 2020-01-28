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28.01.20 07:12

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 106 человек, количество зараженных - до 4 515

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4 тыс. 515.

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 106 человек, количество зараженных - до 4 515

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Xinhua.

По состоянию на вечер 27 января в Китае новым коронавирусом заразились 4515 человек. 

976 пациентов пребывают в критическом состоянии, жертвами вируса стали уже 106 человек.

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В общей сложности 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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