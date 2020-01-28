Наемники РФ за сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов по позициям украинских войск был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Тарамчук - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Кроме того, четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Майорского - из гранатометов различных систем;

- в районе Кондрашовки Новой - из 82-мм миномета;

- рядом с Южным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Новотошковское - из 120-мм миномета - 5 мин.

Кроме того, в 21:50 в районе участка разведения №3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Вчера, 27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщаетс , что с начала текущих суток, российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.





