Во Львове госпитализировали и изолировали в отдельном боксе студента, вернувшегося из Китая. У него насморк и кашель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил Олег Когут, заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", — рассказал он.

По словам Когута, несмотря на незначительные симптомы и то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе.

"Ему в больнице провели исследования на грипп, установлено не было данных заболеваний. И отобрано определенное количество проб из носоглотки и ротоглотки, сейчас эти пробы поступили в нашу лабораторию и завтра мы будем проводить исследования", — сказал он.

Когут уточнил, что эти тесты уже не быстрые, а более подробные, после них пробы передадут лаборатории Центра общественного здоровья для продолжения исследований.

"Сказать, это действительно коронавирусная инфекция или нет, сегодня не представляется возможным, но еще раз повторяю, что состояние его средней тяжести, симптоматики, которая говорила бы, что это тяжелый респираторный синдром, фактически на сегодня нет, но береженого бог бережет, и мы пока себя подстраховали и я считаю, что наши действия были правильными", — сказал представитель лабораторного центра.

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Также Когут отметил, что даже если окажется, что это именно коронавирус, то его "очаг" уже локализован — юноша находится в боксированной палате в инфекционном стационаре и "от него уже никто не заразится".

Он рассказал, что 19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал во Львов на автобусе.

"Сейчас мы работаем с пограничной службой, мы хотим по возможности установить и водителя перевозчика, а может нескольких, и пассажиров, которые были. Кроме пограничников, нам это не даст никто", — отметил Когут.

Он добавил, что еще два человека были в контакте с юношей — водитель такси, его имя и фирму такси парень помнит, а также мать студента. Мать сейчас также в больнице, но у нее, по словам Когута, никаких симптомов болезни нет.

"Единственное, что она, будучи непосредственно в контакте с больным, она находится под контролем", — резюмировал он.