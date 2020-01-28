Кабмин и НАТО впервые проведут спецтренинги для чиновников из 52 госучреждений, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в понедельник, 27 января, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Украинская госслужащие, которые занимаются евроатлантической интеграцией в государственных учреждениях, имеют хороший уровень профессиональных знаний. Но всегда существовал серьезный недостаток навыков публичных выступлений, презентаций, владения английским языком и др. В этом году мы впервые организуем при поддержке Альянса масштабный тренинг по повышению именно таких навыков для специалистов 52 украинских государственных институтов", - рассказал вице-премьер-министр.

В учебном курсе примут участие государственные служащие, в должностные обязанности которых входят вопросы евроатлантической интеграции Украины. Для проведения тренингов в Украину прибудут лучшие специалисты Альянса, а также будут привлечены украинские эксперты, в частности, негосударственного сектора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин готовит концепцию зарплат в различных органах исполнительной власти, - Гончарук. ВИДЕО

"Благодаря такому обучению Украина будет иметь, образно говоря, спецподразделение профессиональных евроатлантистов на государственной службе. Это один из прагматических шагов нашего правительства, направленный на реальное сближение Украины с НАТО, что существенно повысит эффективность взаимодействия между нашим государством и Альянсом. За таких госслужащих будет не стыдно", - пояснил Кулеба.

Обучение будет проходить в рамках проекта "Champions 100", который организовывается Программой Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины (Professional Development Program) совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции. По результатам обучения участники получат сертификаты.

Программа Украина-НАТО по профессиональному развитию гражданского персонала сектора безопасности и обороны Украины воплощается в рамках Комплексного пакета помощи Украине, который был одобрен на Варшавском саммите НАТО 9 июля 2016 г. в ответ на агрессию РФ против Украины с целью помочь нашему государству в реализации первоочередных задач реформирования сектора безопасности и обороны и достижения совместимости ВСУ с силами НАТО.