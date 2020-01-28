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28.01.20 07:57

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН

По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, 1,1 млн из которых - это люди, старше 60 лет

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ООН в Twitter.

"С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн - старше 60 лет", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН 01

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